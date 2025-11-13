DAX24.321 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.236 +0,9%
So bewegt sich JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag behauptet

13.11.25 09:22 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag behauptet

Die Aktie von JENOPTIK zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die JENOPTIK-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
20,76 EUR -0,12 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der JENOPTIK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 21,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 21,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 20,72 EUR. Bei 21,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 78.498 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,70 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 31,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,363 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,94 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,11 Prozent auf 254,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 274,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2025 wird am 01.04.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
08:11JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
