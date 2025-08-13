JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 18,30 EUR.

Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 86.167 JENOPTIK-Aktien.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,56 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Abschläge von 21,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,381 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,37 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.05.2025. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

