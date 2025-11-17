JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 19,79 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,8 Prozent auf 19,79 EUR nach. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,67 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 61.239 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.
Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 24,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 37,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 25,16 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 12.11.2025. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 254,81 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 274,31 Mio. EUR umsetzen können.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.04.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet
JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger
Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu JENOPTIK AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.08.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.2018
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen