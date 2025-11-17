JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 19,79 EUR nach.

Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,67 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 61.239 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 24,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 37,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 25,16 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 12.11.2025. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 254,81 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 274,31 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.04.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

