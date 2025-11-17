JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Montagnachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 19,65 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 19,65 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 19,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 79.583 Stück.
Bei 24,70 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 25,70 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,363 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 25,16 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 12.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,11 Prozent zurück. Hier wurden 254,81 Mio. EUR gegenüber 274,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.04.2026 terminiert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.
