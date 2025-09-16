JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 16,98 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 16,98 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 213.918 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,97 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,366 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,59 EUR an.
Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
JENOPTIK-Aktie etwas tiefer: Produktionsstandort Jena wird gestärkt
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren angefallen
Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu JENOPTIK AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|13.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|22.07.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.08.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.2018
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen