JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 16,98 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 16,98 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 213.918 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,97 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,366 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,59 EUR an.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

