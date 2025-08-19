DAX24.346 -0,3%ESt505.479 -0,1%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,59 +1,0%Gold3.327 +0,3%
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Aktienkurs aktuell

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag mit Einbußen

20.08.25 09:25 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag mit Einbußen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 17,71 EUR.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 17,71 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 17,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,83 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 7.469 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 29,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 64,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 18,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,375 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 25,30 EUR angegeben.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 254,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,49 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Am 17.11.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JENOPTIK

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
