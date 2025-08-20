JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Donnerstagvormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 17,59 EUR.
Die JENOPTIK-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,59 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 854 JENOPTIK-Aktien.
Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.
JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,30 EUR.
JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 254,80 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umsetzen können.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,33 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.
