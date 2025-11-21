JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 18,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,0 Prozent auf 18,64 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 18,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,50 EUR. Zuletzt wechselten 238.815 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 24,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 32,51 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Mit Abgaben von 22,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,363 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,16 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 12.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 254,81 Mio. EUR, gegenüber 274,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,11 Prozent präsentiert.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 01.04.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 EUR je Aktie belaufen.

