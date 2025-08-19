JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der JENOPTIK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 17,54 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der JENOPTIK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 17,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 17,60 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.040 JENOPTIK-Aktien.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 39,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,13 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,377 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 25,30 EUR.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,32 EUR im Jahr 2025 aus.

