JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Montagmittag an

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 17,70 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 17,70 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,01 EUR zu. Bei 17,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.174 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 41,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 23,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,415 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,01 EUR aus.

Am 25.03.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,32 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 300,67 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 297,33 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte JENOPTIK die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,57 EUR je JENOPTIK-Aktie.

