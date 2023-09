JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag in Grün

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 24,12 EUR.

Die Aktie legte um 15:30 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 24,12 EUR zu. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 24,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.741 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 38,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 30,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,00 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 10.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 234,06 EUR – eine Minderung von 1,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. JENOPTIK dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

