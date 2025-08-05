K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 13,32 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 13,32 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 13,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.544 K+S-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 25,14 Prozent sinken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,178 EUR je K+S-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,46 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 13.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 964,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.08.2026 dürfte K+S die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,259 EUR je K+S-Aktie belaufen.

