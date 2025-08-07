K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagmittag auf rotes Terrain

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 13,06 EUR ab.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 13,06 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 13,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,19 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196.610 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,70 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,46 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,36 Prozent zurück. Hier wurden 964,70 Mio. EUR gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -1,003 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

