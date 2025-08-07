DAX24.158 -0,1%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.389 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Kurs der K+S

K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagmittag auf rotes Terrain

08.08.25 12:05 Uhr
K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 13,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
13,09 EUR -0,01 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 13,06 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 13,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,19 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196.610 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,70 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,46 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,36 Prozent zurück. Hier wurden 964,70 Mio. EUR gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -1,003 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor einem Jahr verdient

Analysten sehen für K+S-Aktie schwarz

K+S-Aktie tiefrot: K+S verfehlt im zweiten Quartal Erwartungen - Ausblick bleibt stabil

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: K+S

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG
29.07.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2025K+S ReduceBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2025K+S AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
10.06.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.05.2025K+S HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG
29.07.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2025K+S ReduceBaader Bank
04.06.2025K+S SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen