K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag schwächer

So bewegt sich K+S

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 13,04 EUR ab.

Die K+S-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 13,04 EUR abwärts. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 13,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,19 EUR. Zuletzt wechselten 451.072 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 30,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,53 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,178 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,46 EUR je K+S-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 964,70 Mio. EUR, gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.

Die K+S-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Verlust in Höhe von -1,003 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor einem Jahr verdient

Analysten sehen für K+S-Aktie schwarz

K+S-Aktie tiefrot: K+S verfehlt im zweiten Quartal Erwartungen - Ausblick bleibt stabil