DAX24.184 ±-0,0%ESt505.352 +0,4%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.044 +0,2%Nas21.380 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,69 +0,4%Gold3.394 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
So bewegt sich K+S

K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag schwächer

08.08.25 16:09 Uhr
K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 13,04 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
13,06 EUR -0,04 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 13,04 EUR abwärts. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 13,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,19 EUR. Zuletzt wechselten 451.072 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 30,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,53 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,178 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,46 EUR je K+S-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 964,70 Mio. EUR, gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.

Die K+S-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Verlust in Höhe von -1,003 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor einem Jahr verdient

Analysten sehen für K+S-Aktie schwarz

K+S-Aktie tiefrot: K+S verfehlt im zweiten Quartal Erwartungen - Ausblick bleibt stabil

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: K+S

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG
29.07.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2025K+S ReduceBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2025K+S AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
10.06.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.05.2025K+S HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG
29.07.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2025K+S ReduceBaader Bank
04.06.2025K+S SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen