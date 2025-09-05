K+S Aktie News: K+S zieht am Mittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,27 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 11,27 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,30 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.939 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 51,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 11,52 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,149 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,57 EUR an.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -4,807 EUR je K+S-Aktie.

