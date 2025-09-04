K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Mittag zu

So bewegt sich K+S

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,28 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,28 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 11,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,29 EUR. Zuletzt wechselten 392.882 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Mit einem Zuwachs von 51,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 11,60 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,149 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,57 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 871,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 873,80 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,807 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

