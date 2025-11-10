DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.316 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag mit KursVerlusten

10.11.25 16:08 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 10,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
10,78 EUR -0,06 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von K+S befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 10,74 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 10,74 EUR. Bei 10,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 168.103 Aktien.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2024 Kursverluste bis auf 10,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,140 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,86 EUR je K+S-Aktie an.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -3,672 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG

