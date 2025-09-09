DAX23.643 ±0,0%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.628 -0,3%
So entwickelt sich K+S

K+S Aktie News: K+S kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

11.09.25 09:25 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 11,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 11,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die K+S-Aktie legte bis auf 11,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,39 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,41 EUR. Zuletzt wechselten 9.751 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 33,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 10,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,40 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,149 EUR. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 13,14 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 871,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 873,80 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von K+S.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -4,983 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Bildquellen: K+S

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
