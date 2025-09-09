K+S Aktie News: K+S kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich K+S

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 11,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 11,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die K+S-Aktie legte bis auf 11,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,39 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,41 EUR. Zuletzt wechselten 9.751 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 33,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 10,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,40 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,149 EUR. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 13,14 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 871,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 873,80 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von K+S.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -4,983 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im August mehrheitlich zum Verkauf