K+S Aktie News: K+S macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kurs der K+S

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 12,96 EUR zu.

Das Papier von K+S konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 13,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,71 EUR. Zuletzt wechselten 1.095.345 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 24,08 Prozent niedriger. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 23,06 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,178 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,46 EUR je K+S-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 964,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.08.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,001 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

K+S: Mittelfristiger Aufwärtstrend gebrochen

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor einem Jahr verdient