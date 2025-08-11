K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Vormittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 12,86 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 12,86 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 12,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.366 K+S-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,46 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,178 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,46 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 964,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.08.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -1,001 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur K+S-Aktie
Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
K+S: Mittelfristiger Aufwärtstrend gebrochen
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor einem Jahr verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: K+S
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|30.07.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.2025
|K+S Reduce
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.2025
|K+S Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.2025
|K+S Reduce
|Baader Bank
|04.06.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen