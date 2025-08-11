K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 12,86 EUR.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 12,86 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 12,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.366 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,46 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,178 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,46 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 964,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -1,001 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

