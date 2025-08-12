K+S Aktie News: K+S am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 12,68 EUR ab.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 12,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 12,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 333.416 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit Abgaben von 21,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,160 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,43 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 19.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,455 EUR je K+S-Aktie belaufen.

