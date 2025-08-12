K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 12,74 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 12,74 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 12,74 EUR ein. Bei 12,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 83.487 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 33,99 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 11.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 21,73 Prozent sinken.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,160 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,43 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,82 Prozent zurück. Hier wurden 871,20 Mio. EUR gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 19.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 0,455 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S beendet abgelaufenes Quartal mit Milliardenverlust

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor