Blick auf K+S-Kurs

K+S Aktie News: K+S am Nachmittag gefragt

18.09.25 16:11 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Nachmittag gefragt

Die Aktie von K+S zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,29 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 11,29 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 11,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 250.900 Stück.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 51,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,86 Prozent.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 13,14 EUR.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --5,373 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
