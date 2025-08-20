K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf K+S-Kurs

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 11,70 EUR ab.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 11,70 EUR nach. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,47 EUR ab. Bei 11,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 174.220 Stück.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 31,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,57 EUR.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 871,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,80 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -6,993 EUR je Aktie ausweisen dürften.

