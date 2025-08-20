K+S Aktie News: K+S tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Kurs der K+S

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 11,83 EUR.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 11,83 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 11,83 EUR. Bei 11,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.834 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 44,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,71 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,400 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 13,57 EUR.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die K+S-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -5,449 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

