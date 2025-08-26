K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Verlusten

K+S im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 11,66 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 11,66 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 143.740 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,40 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,48 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,166 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,422 EUR je K+S-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

