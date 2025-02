KI-Fokus

Der US-Chiphersteller NVIDIA hat in seinem aktuellen 13F-Filing bei der SEC seine Investments offengelegt. Das Portfolio umfasst fünf Beteiligungen - darunter zwei Neuzugänge -, während sich NVIDIA gleichzeitig von drei früheren Engagements trennte.

• NVIDIA veröffentlicht 13F-Formular und legt Investitionen offen

• Drei Aktien fliegen aus dem Porfolio

• Zwei neue Titel im Depot



NVIDIA legt Investitionen offen

Der KI-Gigant NVIDIA hat am 14. Februar seine Investitionen des letztem Quartals 2024 offengelegt. Entsprechend des bei der SEC eingereichten 13F-Formulars beträgt das Investitionsvolumen des US-amerikanischen Unternehmens 304,52 Millionen US-Dollar. Dieses Volumen wird dabei auf insgesamt fünf Beteiligungen verteilt.

Im Vorquartal lag das Volumen der NVIDIA-Investitionen noch bei 432,91 Millionen US-Dollar (verteilt auf insgesamt sechs Beteiligungen). Aus dem Portfolio des Unternehmens ausgeschieden sind nach dem dritten Quartal 2024 Nano X Imaging, Serve Robotics sowie SoundHound.

Im Folgenden werden die fünf Investitionen aufsteigend nach der Größe vorgestellt. Stand der Daten ist hierbei der 31.12.2024.

WeRide-Aktie

Die kleinste Beteiligung hält NVIDIA an dem Unternehmen WeRide. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, dass sich mit autonomer Fahrtechnologie beschäftigt. Das im Jahr 2017 gegründete Unternehmen verfügt bereits über Genehmigungen für kostenpflichtige Dienst mit fahrerlosen Robotaxis in China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur sowie in den USA, wie das Unternehmen auf der eigenen Website festhält. Zudem führe WeRide Forschungen und Entwicklungen in dem Bereich autonomes Fahren in über 30 Städten sowie neun Ländern weltweit durch.

Insgesamt kaufte NVIDIA im vierten Quartal 2024 1.738.563 Anteilsscheine des Unternehmens und nahm die Beteiligung damit neu in das Portfolio auf. Zum Stichtag hatten das gesamte Investment einen Wert von rund 24,65 Millionen US-Dollar.

Nebius-Aktie

Ebenfalls neu ins Depot aufgenommen hat NVIDIA das KI-Unternehmen Nebius. Das Unternehmen ist eine europäische KI-zentrierte öffentliche Cloud, die über vier Entwicklungszentren in den Niederlanden, in Finnland, Serbien und Isreal verfügt.

Hier griff NVIDIA im vierten Quartal 2024 bei insgesamt 1.190.476 Papieren zu. Zum 31.12.24 hatte die Beteiligung damit einen Wert von etwa 32,98 Millionen US-Dollar.

Recursion Pharmaceuticals-Aktie

Und auch bei Recursion Pharmaceuticals handelt es sich um ein Unternehmen mit Fokus auf künstliche Intelligenz. Das Unternehmen befasst sich vor allem mit KI-gestützter Arzneimittelentdeckung. Hierfür stellt Recursion laut eigenen Angaben eine der größten biologischen und chemischen Datensätze für die Arzneimittelforschung- und entwicklung zur Verfügung.

Im vierten Quartal des vergangenen Jahres fasste NVIDIA die Beteiligung nicht an und hielt weiterhin 7.706.363 Aktien des Unternehmens. Zum Stichtag hatten sie einen Wert von rund 52,10 Millionen US-Dollar.

Applied Digital-Aktie

Die Applied Digital Cooperation konzipiert, entwickelt und betreibt digitale Infrastrukturlösungen sowie Cloud-Dienste für Hochleistungsrechnen (HPC) und künstliche Intelligenz (KI) in Nordamerika. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit dabei in drei Segmente: Data Center Hosting, Cloud Services.

Auch hier tastete NVIDIA das Investment im letzten Quartal des letzten Jahres nicht an. Nach wie vor hielt der KI-Gigant zum 31.12.24 7.716.050 Papiere des Unternehmens, die zum Stichtag einen Wert von etwa 58,95 Millionen US-Dollar hatten.

Arm-Aktie

Die größte Beteiligung im NVIDIA-Depot ist der Tech-Konzern Arm. Der inzwischen mehrheitlich zur japanischen Softbank gehörende Anbieter für IP-Lösungen im Bereich Mikroprozessoren, wurde bereits vor 30 Jahren gegründet. Das Unternehmen bietet seinen Partnern laut eigener Website vielfältige Optionen zur Lizenzierung der Arm-Technologie: Sie können entweder einzelne Produkte lizenzieren oder über die Programme Arm Total Access und Arm Flexible Access das gesamtes Portfolio umfassend evaluieren und testen.

Im dritten Quartal hielt NVIDIA noch 1.960.784 Anteilsscheine des Unternehmens. Im darauffolgenden vierten Quartal reduzierte der KI-Gigant das Investment jedoch auf 1.101.249 Aktien. Zum Stichtag hatten diese einen Wert von 135,85 Millionen US-Dollar und bleiben damit die größte Beteiligung im NVIDIA-Depot.

So notieren die Aktien nach der Offenlegung

Für die Aktien der einzelnen NVIDIA-Investments geht es am Freitag nach der Offenlegung des Depots aufwärts.

Die WeRide-Aktie steigt im NASDAQ-Handel zeitweise um beeindruckende 79,73 Prozent auf 30,38 US-Dollar. Für die Papiere von Nebius geht es unterdessen um 5,83 Prozent auf 44,13 US-Dollar aufwärts. Die Recursion Pharmaceuticals-Aktie klettert um 16,36 Prozent auf 9,89 US-Dollar, während Applied Digital 13,78 Prozent auf 9,00 US-Dollar gewinnt. Einzig die gehaltenen Arm-Papiere verzeichnen Verluste in Höhe von 4,52 Prozent auf 157,38 US-Dollar.

Die Aktien der nun Ex-Beteiligung SoundHound-AI brechen unterdessen an der NASDAQ zeitweise um 30,33 Prozent auf 10,63 US-Dollar ein. Nano-X Imaging verlieren indes 11,77 Prozent auf 6,66 US-Dollar. Für Serve Robotics geht es sogar 43,00 Prozent auf 13,07 US-Dollar nach unten.

Die NVIDIA-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zudem 1,48 Prozent höher bei 137,30 US-Dollar.

