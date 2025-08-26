NVIDIA-Aktie tiefer: KI-Platzhirsch NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz
Zum Ende der US-Berichtssaison stand am Mittwoch noch eine der wohl wichtigsten Bilanzen auf dem Programm: Der KI-Riese NVIDIA hat seine Bücher geöffnet. So kommen die Zahlen am Markt an.
Werte in diesem Artikel
NVIDIA hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 seinen Gewinn erneut gesteigert: Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,67 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 1,04 US-Dollar - damit verdiente der KI-Gigant mehr als am Markt erwartet worden war. Analysten hatten zuvor ein EPS von 1,01 US-Dollar in Aussicht gestellt.
Der Umsatz lag mit 46,7 Milliarden US-Dollar über dem Vergleichswert des Vorjahres von 30,04 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Markterwartungen im Vorfeld bei einem Umsatz von 46,05 Milliarden US-Dollar gelegen.
Im nachbörslichen NASDAQ-Handel verliert die NVIDIA-Aktie zeitweise 3,59 Prozent auf 175,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
