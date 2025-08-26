DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.445 +0,4%Euro1,1636 -0,1%Öl67,80 +0,8%Gold3.397 +0,1%
KI-Riese mit Bilanz

NVIDIA-Aktie tiefer: KI-Platzhirsch NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz

27.08.25 22:25 Uhr
NVIDIA-Aktie tiefer: KI-Platzhirsch NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz

Zum Ende der US-Berichtssaison stand am Mittwoch noch eine der wohl wichtigsten Bilanzen auf dem Programm: Der KI-Riese NVIDIA hat seine Bücher geöffnet. So kommen die Zahlen am Markt an.

NVIDIA hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 seinen Gewinn erneut gesteigert: Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,67 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 1,04 US-Dollar - damit verdiente der KI-Gigant mehr als am Markt erwartet worden war. Analysten hatten zuvor ein EPS von 1,01 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz lag mit 46,7 Milliarden US-Dollar über dem Vergleichswert des Vorjahres von 30,04 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Markterwartungen im Vorfeld bei einem Umsatz von 46,05 Milliarden US-Dollar gelegen.

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel verliert die NVIDIA-Aktie zeitweise 3,59 Prozent auf 175,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

