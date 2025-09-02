DAX23.697 +0,4%ESt505.329 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,91 -0,7%Gold3.540 -0,5%
Klinischer Erfolg

Sanofi-Aktie dennoch tiefrot: Ekzem-Medikament überzeugt in Phase-3-Studie

04.09.25 09:07 Uhr
Sanofi-Aktie dennoch tiefrot: Phase-3-Durchbruch - Sanofis Ekzem-Medikament erfüllt alle Hauptziele | finanzen.net

Sanofi hat mit seinem Medikamentenkandidaten Amlitelimab zur Behandlung bestimmter Hauterkrankungen in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie alle Hauptziele erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
78,29 EUR -7,88 EUR -9,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das französische Pharmaunternehmen teilte am Donnerstag mit, dass Amlitelimab bei Jugendlichen und Erwachsenen, die an atopischer Dermatitis leiden, im Vergleich zu Placebo sowohl bei der Hautreinigung als auch in Bezug auf den Schweregrad des Ekzems Wirksamkeit zeigte. Letztere nahm nach Angaben des Unternehmens im Behandlungszeitraum progressiv zu.

Das Medikament wurde gut vertragen, und in der Studie kamen keine neuen Sicherheitsbedenken auf, so Sanofi.

Laut Sanofi unterstreichen die positiven Studienergebnisse das Potenzial von Amlitelimab als mögliche Behandlung der atopischen Dermatitis. Das Unternehmen untersucht das Medikament in weiteren Phase-3-Studien. Sie sollen den Angaben zufolge bei Erfolg Grundlage für spätere Zulassungsanträge weltweit sein.

Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Sanofi-Aktie zeitweise 7,99 Prozent im Minus bei 79,24 Euro.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Nachrichten zu Sanofi S.A.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sanofi S.A.

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025Sanofi BuyUBS AG
08.08.2025Sanofi OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sanofi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen