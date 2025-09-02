Sanofi-Aktie dennoch tiefrot: Ekzem-Medikament überzeugt in Phase-3-Studie
Sanofi hat mit seinem Medikamentenkandidaten Amlitelimab zur Behandlung bestimmter Hauterkrankungen in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie alle Hauptziele erreicht.
Werte in diesem Artikel
Das französische Pharmaunternehmen teilte am Donnerstag mit, dass Amlitelimab bei Jugendlichen und Erwachsenen, die an atopischer Dermatitis leiden, im Vergleich zu Placebo sowohl bei der Hautreinigung als auch in Bezug auf den Schweregrad des Ekzems Wirksamkeit zeigte. Letztere nahm nach Angaben des Unternehmens im Behandlungszeitraum progressiv zu.
Das Medikament wurde gut vertragen, und in der Studie kamen keine neuen Sicherheitsbedenken auf, so Sanofi.
Laut Sanofi unterstreichen die positiven Studienergebnisse das Potenzial von Amlitelimab als mögliche Behandlung der atopischen Dermatitis. Das Unternehmen untersucht das Medikament in weiteren Phase-3-Studien. Sie sollen den Angaben zufolge bei Erfolg Grundlage für spätere Zulassungsanträge weltweit sein.
Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Sanofi-Aktie zeitweise 7,99 Prozent im Minus bei 79,24 Euro.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
