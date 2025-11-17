Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tritt am Mittag auf der Stelle

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,70 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:39 Uhr die Kontron-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 23,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Kontron-Aktie ging bis auf 23,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.163 Kontron-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 18,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (16,59 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 30,00 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,839 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,67 EUR.

Am 05.11.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 427,74 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 400,76 Mio. EUR.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

