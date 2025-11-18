Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Kontron

Blick auf Kontron-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 23,14 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 23,14 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 22,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.503 Kontron-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,32 Prozent. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,59 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,31 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,839 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,67 EUR je Kontron-Aktie aus.

Am 05.11.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,31 Prozent auf 400,76 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 427,74 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 26.03.2026 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

