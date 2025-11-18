Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 23,00 EUR.

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 23,00 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 22,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.630 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 26,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 16,59 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,87 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,839 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,67 EUR je Kontron-Aktie aus.

Am 05.11.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 400,76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.03.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

