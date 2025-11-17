DAX23.548 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.785 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.063 -0,4%
Aktie im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit Abschlägen

17.11.25 16:08 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 23,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
23,32 EUR -0,28 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 23,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der Kontron-Aktie ging bis auf 23,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 40.074 Stück.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 23,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (16,59 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 29,34 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,839 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 27,67 EUR.

Kontron ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,31 Prozent auf 400,76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 427,74 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kontron-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Kontron KaufenDZ BANK
11.11.2025Kontron BuyWarburg Research
06.11.2025Kontron BuyWarburg Research
05.11.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
