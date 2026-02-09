DAX25.019 ±0,0%Est506.065 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -4,6%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.909 -1,7%Euro1,1904 -0,1%Öl69,41 +0,4%Gold5.046 -0,2%
KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Tui unentschlossen - Quartal solide, aktuell schwächer

10.02.26 11:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,98 EUR -0,41 EUR -4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Es wird klargestellt, dass das erste Geschäftsquartal bis Ende Dezember läuft.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von TUI haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen knapp unter ihrem Hoch seit 2023 keinen klaren Trend gezeigt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere der Hannoveraner zunächst um 3 Prozent unter ihren Xetra-Schluss, drehten aber zuletzt wieder leicht ins Plus.

Karan Puri von JPMorgan bewertete das erste Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) als solide. Aktuell laufe das Geschäft aber nicht ganz so gut. Die Jahresziele für das Gesamtjahr seien allerdings bestätigt worden.

Tui-Aktien sind zuletzt recht gut gelaufen. Seit dem Zwischentief Anfang November knapp unter 7 Euro ging es bis zum Montagmorgen auf fast 9,56 Euro aufwärts - ein Hoch seit fast drei Jahren./ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
12:06TUI NeutralUBS AG
11:21TUI BuyDeutsche Bank AG
11:16TUI Market-PerformBernstein Research
10:41TUI HoldJefferies & Company Inc.
10:41TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:21TUI BuyDeutsche Bank AG
10:41TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:41TUI OverweightBarclays Capital
04.02.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:06TUI NeutralUBS AG
11:16TUI Market-PerformBernstein Research
10:41TUI HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
13.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

