KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Tui unentschlossen - Quartal solide, aktuell schwächer
Werte in diesem Artikel
(Es wird klargestellt, dass das erste Geschäftsquartal bis Ende Dezember läuft.)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von TUI haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen knapp unter ihrem Hoch seit 2023 keinen klaren Trend gezeigt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere der Hannoveraner zunächst um 3 Prozent unter ihren Xetra-Schluss, drehten aber zuletzt wieder leicht ins Plus.
Karan Puri von JPMorgan bewertete das erste Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) als solide. Aktuell laufe das Geschäft aber nicht ganz so gut. Die Jahresziele für das Gesamtjahr seien allerdings bestätigt worden.
Tui-Aktien sind zuletzt recht gut gelaufen. Seit dem Zwischentief Anfang November knapp unter 7 Euro ging es bis zum Montagmorgen auf fast 9,56 Euro aufwärts - ein Hoch seit fast drei Jahren./ag/mis
