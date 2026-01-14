DAX24.655 -0,7%Est505.959 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.425 -1,4%Euro1,1972 +0,1%Öl69,85 +1,6%Gold5.505 +1,6%
Kostenkontrolle zieht

H&M-Aktie stabil: Im Schlussquartal überraschend viel verdient

29.01.26 09:12 Uhr
H&M-Aktie stabil: Quartalsergebnis überrascht positiv | finanzen.net

Der Modehändler H&M hat im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2024/2025 überraschend viel verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,69 EUR 0,05 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweden profitierten unter anderem von gesunkenen Kosten und Verbesserungen beim Angebot und ihrem Lagermanagement, wie sie am Donnerstag im Stockholm mitteilten. H&M reduziert zudem im Zuge einer strategischen Neuausrichtung die Zahl seiner Filialen und baute im vergangenen Geschäftsjahr Stellen ab. Das operative Ergebnis kletterte in den drei Monaten bis Ende November um 38 Prozent auf 6,36 Milliarden schwedische Kronen (603 Mio Euro). Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet.

Im Gesamtjahr 2025 stieg der operative Gewinn um gut sechs Prozent auf 18,4 Milliarden Kronen. Unter dem Strich verdiente die Textilkette mit knapp 12,1 Milliarden Kronen gut 4 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Die stärkere schwedische Währung belastete jedoch die Umsatzentwicklung: Der Erlös sank umgerechnet in Kronen um fast 3 Prozent auf gut 228 Milliarden Kronen - gerechnet in lokalen Währungen erwirtschaftete die Textilkette dagegen ein Plus von rund zwei Prozent.

In das neue Geschäftsjahr ist der Konzern derweil mit Bremsspuren gestartet. Für die Wochen von Anfang Dezember bis Ende Januar wird den Angaben zufolge ein Umsatzminus in lokalen Währungen von zwei Prozent erwartet, hieß es. Dieser Rückgang müsse im Licht eines starken Laufs rund um den "Black Friday" gesehen werden, erläuterte der Konzern. An diesem Verkaufstag Ende November locken viele Einzelhändler mit Sonderangeboten, weshalb es meist zu starken Umsätzen kommt. Zudem falle das chinesische Neujahresfest dieses Jahr in den Februar.

In Stockholm steigt die H&M-Aktie zeitweise um 0,03 Prozent auf 177,25 SEK.

/tav/mis/stk

STOCKHOLM (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, H&M

