Rheinmetall-, RENK-Aktie und Co: USA streichen Ukraine-Hilfen - Rüstungsrally hält an

Heute im Fokus

USA streichen Ukraine-Hilfen - Rüstungsrally hält an. OMV-Aktie: Borealis und Borouge fusionieren. Bilfinger steigert operativen Gewinn deutlich und plant Dividende-Erhöhung. Fielmann-Aktie profitiert von gestiegenem Jahresgewinn. Trump plant neue Zölle auf Agrar-Importe. Post-Tarifverhandlungen halten an. Vodafone führt Sicherheitsnetz für Polizei ein. Telekom setzt Drohne zur Netzversorgung ein. Fresenius will FMC-Anteil senken.