LANXESS Aktie News: LANXESS verteuert sich am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 24,28 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 24,28 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die LANXESS-Aktie bei 24,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.460 LANXESS-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 39,74 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 15,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,109 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 24,81 EUR angegeben.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,19 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,63 Prozent zurück. Hier wurden 1,47 Mrd. EUR gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass LANXESS ein EPS in Höhe von 1,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

