LANXESS Aktie News: LANXESS behauptet sich am Mittag

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,22 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:38 Uhr bei der LANXESS-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 24,22 EUR. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 24,48 EUR. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,18 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.111 LANXESS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,42 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,109 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 24,81 EUR angegeben.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,19 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1,47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: Wäre eine LANXESS-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?