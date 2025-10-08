LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 20,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,9 Prozent auf 20,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 20,62 EUR. Mit einem Wert von 20,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 89.106 Stück.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Bei einem Wert von 20,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 2,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,097 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 14.08.2025. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,628 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

