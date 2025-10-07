DAX24.340 -0,2%Est505.619 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,62 +0,2%Gold3.951 -0,3%
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Fokus auf Aktienkurs

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag mit Verlusten

07.10.25 09:26 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 20,92 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
20,98 EUR -0,02 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von LANXESS befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 20,92 EUR ab. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,90 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.926 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 62,19 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,42 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 2,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,93 EUR für die LANXESS-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 14.08.2025 vor. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1,47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,717 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LANXESS

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

