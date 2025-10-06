LANXESS Aktie News: LANXESS verliert am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 21,04 EUR ab.

Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 21,04 EUR abwärts. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 20,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 120.406 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Bei einem Wert von 20,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,097 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,93 EUR an.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,52 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Experten taxieren den LANXESS-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,717 EUR je Aktie.

