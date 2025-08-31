LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 24,26 EUR.

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 24,26 EUR. Im Tageshoch stieg die LANXESS-Aktie bis auf 24,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.229 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 15,83 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,097 EUR je LANXESS-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 06.11.2025 gerechnet. LANXESS dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

