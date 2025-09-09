LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagvormittag freundlich

LANXESS im Fokus

Die Aktie von LANXESS zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 23,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 23,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 17.470 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 31,56 Prozent niedriger. Bei 20,42 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 13,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,07 EUR.

LANXESS veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei LANXESS-Aktie