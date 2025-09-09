LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 23,32 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von LANXESS legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 23,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die LANXESS-Aktie bei 23,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 152.971 LANXESS-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,07 EUR je LANXESS-Aktie an.
Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,19 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.
Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:31
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:56
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:31
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:56
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|14.08.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen