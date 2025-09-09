DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.828 ±-0,0%Nas22.351 +1,0%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Aktienkurs aktuell

LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag im Aufwind

15.09.25 16:13 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 23,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
23,32 EUR 0,36 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von LANXESS legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 23,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die LANXESS-Aktie bei 23,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 152.971 LANXESS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,07 EUR je LANXESS-Aktie an.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,19 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Nachrichten zu LANXESS AG

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
13:31LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:56LANXESS NeutralUBS AG
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13:31LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:56LANXESS NeutralUBS AG
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

