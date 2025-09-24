LANXESS Aktie News: LANXESS büßt am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 21,36 EUR.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 21,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 21,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125.502 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,85 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 20,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 4,40 Prozent wieder erreichen.
LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Analysten bewerten die LANXESS-Aktie im Durchschnitt mit 22,93 EUR.
Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Mrd. EUR eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,740 EUR je LANXESS-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|25.09.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
