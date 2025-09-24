DAX23.882 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.138 -0,4%Nas22.526 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,09 -0,8%Gold3.838 +0,1%
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX im Plus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Fokus auf Aktienkurs

LANXESS Aktie News: LANXESS büßt am Nachmittag ein

30.09.25 16:10 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 21,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
21,48 EUR 0,10 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 21,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 21,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125.502 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,85 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 20,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 4,40 Prozent wieder erreichen.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Analysten bewerten die LANXESS-Aktie im Durchschnitt mit 22,93 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,740 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08:01LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

