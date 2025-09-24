DAX23.709 -0,2%ESt505.493 -0,3%Top 10 Crypto15,63 -1,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,18 -0,7%Gold3.820 -0,4%
Notierung im Blick

LANXESS Aktie News: LANXESS verliert am Vormittag

30.09.25 09:26 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS verliert am Vormittag

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 21,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
21,16 EUR -0,22 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 21,22 EUR. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 21,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.768 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Bei einem Wert von 20,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 3,77 Prozent wieder erreichen.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,93 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte LANXESS die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 0,740 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08:01LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
