DAX24.115 -0,2%Est505.658 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,91 +2,4%Gold4.113 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
So bewegt sich LANXESS

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit negativen Vorzeichen

23.10.25 12:04 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 21,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
21,30 EUR 0,38 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von LANXESS befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 21,16 EUR ab. In der Spitze büßte die LANXESS-Aktie bis auf 21,16 EUR ein. Mit einem Wert von 21,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 50.966 LANXESS-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,35 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,67 EUR am 14.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 21,90 EUR angegeben.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je LANXESS-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,555 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Erste Schätzungen: LANXESS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen