LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich LANXESS

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 21,16 EUR.

Das Papier von LANXESS befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 21,16 EUR ab. In der Spitze büßte die LANXESS-Aktie bis auf 21,16 EUR ein. Mit einem Wert von 21,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 50.966 LANXESS-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,35 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,67 EUR am 14.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 21,90 EUR angegeben.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je LANXESS-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,555 EUR fest.

