LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittag fester
Die Aktie von LANXESS zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 21,40 EUR.
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 21,40 EUR zu. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 21,70 EUR. Bei 21,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 134.281 Stück.
Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 58,55 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,67 EUR ab. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 8,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,097 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,90 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 14.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,19 EUR je LANXESS-Aktie.
