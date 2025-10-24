LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag im Aufwind

Kurs der LANXESS

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 21,40 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 21,40 EUR. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 21,46 EUR. Bei 21,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.055 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,55 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,097 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,90 EUR je LANXESS-Aktie an.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,63 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass LANXESS im Jahr 2026 1,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

