Blick auf Aktienkurs

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Freitagnachmittag fester

24.10.25 16:08 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 21,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
21,52 EUR 0,38 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die LANXESS-Aktie bis auf 21,70 EUR zu. Bei 21,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 197.297 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 56,94 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 9,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,097 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,90 EUR je LANXESS-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 14.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,19 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Nachrichten zu LANXESS AG

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
